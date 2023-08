Inégalités sociales: l'extrême pauvreté des étudiants gabonais à Dakar

Aussi bien à Libreville qu’à Dakar, la destitution d’Aly Bongo, le « roi » du Gabon, a été accueillie avec beaucoup d’enthousiasme. Citoyens d’un pays parmi les plus riches en Afrique, les Gabonais, dans leur écrasante majorité, vivent sous le seuil d’extrême pauvreté. Encore une fois, le Gabon c’est un pays au sol et au sous-sol insolemment riches mais dont les populations, hélas, subissent de lourdes inégalités sociales.



A preuve par ce jeune gabonais âgé de 20 et étudiant en journalisme qui se faisait fréquemment renvoyer de son école privée de formation pour non-paiement de frais de scolarité qui s’élèvent à 40.000 Fcfa seulement par mois. Durant toute l’année scolaire 2022/2023, c’est une bonne volonté qui venait régulièrement à son secours pour lui compléter lesdits frais. Et le loyer, n’en parlons pas ! Interpelé sur cette terrible situation sociale, le pauvre étudiant se confie : « J’ai perdu mon père à l'âge de 6 ans. Ma mère est une pauvre institutrice d’une école maternelle au Gabon qui s’est débrouillée pour financer mes études à Dakar. Pire, je ne suis pas boursier du gouvernement gabonais. D’ailleurs au Gabon, il faut avoir un parent lié au clan Bongo pour pouvoir bénéficier d’une maigre bourse. Pour preuve, 98% des étudiants gabonais à Dakar n’ont pas de bourse d’études » se désole-t-il. Encore, encore, il arrive dés moment où notre stagiaire gabonais s’invite chez des amis pour y prendre des restes de repas afin de pouvoir tromper sa faim. Ndeyssan !

