Inertie du Gouvernement face à leurs revendications : Le SAMES annonce une grève générale de 48 heures « Devant l'inertie du Gouvernement face à nos revendications, le BEN décide de poursuivre le plan d'action du SAMES et décrète un mot d'ordre de grève générale de 48 heures avec respect strict des urgences sur toute l'étendue du territoire national, les mercredi 26 et jeudi 27 février 2025 ». C’est la décision qui ressort de leur communiqué publié hier .

Selon le document, le 20 février 2025, le Bureau Exécutif National (BEN) du SAMES a tenu une réunion d'évaluation de la grève qui a été élargie aux secrétaires généraux de zones et de sections. Le BEN félicite tous les membres du SAMES pour la forte mobilisation et le respect total du mot de grève.



Le BEN informe également de la rencontre tenue le mardi 18 février 2025 avec une délégation du Ministère de la Fonction Publique et de la Transformation du Secteur Public.



Mais regrette-il, à l'issue de cette réunion aucune proposition concrète n'est ressortie concernant les questions soulevées dans notre plateforme revendicative. Nos interlocuteurs nous ont une fois de plus renvoyés vers le Premier Ministre.



En ce sens, le BEN demande à tous les membres du SAMES de maintenir la même dynamique jusqu'à la satisfaction totale de nos revendications.



