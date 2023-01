Infanticide : Le cadavre d'un nourrisson découvert à Thiaroye Gare Le corps d'un nouveau-né de sexe masculin a été découvert dans une rue non éclairée dans la commune de Thiaroye Gare. La découverte macabre a été faite par un voisin.

Rédigé par leral.net le Jeudi 26 Janvier 2023 à 10:44 | | 0 commentaire(s)|

Ce dernier qui revenait de chez un ami, a vu son regard attiré par un sac abandonné au milieu de la rue. Ainsi, le jeune homme jette un coup d'œil dans le sac suspect et aperçoit une oreille d'un nouveau-né qui affleure. Surpris, il se retire en vitesse des lieux et alerte le voisinage.



Il est environ 22h à Pikinibougou, quartier Ibou Diop, non loin de Thiaroye Dioumadji. Ils ont constaté que le cadavre du bébé était drapé de morceaux de tissu Wax abandonné.



Le corps sans vie a été acheminé dans une structure sanitaire pour les besoins d'une autopsie. Une enquête a été ouverte pour débusquer le ou les auteurs de l'ignominie, qui défraie la chronique dans cette partie de la banlieue dakaroise.



En attendant, les supputations vont bon train. Pour d'aucuns, le ou les auteurs de l'infanticide viennent probablement de loin, à la recherche d'un endroit discret et non éclairé. Pour d'autres, aucune hypothèse n'est à écarter.











Tribune

