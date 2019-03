Infanticide à Liberté 6 Extension : Une élève en classe de Seconde et sa mère arrêtées C’est un charretier qui ramassait des ordures ménagères, au quartier Liberté 6 Extension, qui a fait la découverte macabre le 18 mars dernier. Un bébé décédé, jeté dans un sac de riz, rapporte "L’Observateur".

Après l'enquête de la gendarmerie de la Foire, une élève de 19 ans, en classe de seconde et sa mère, ont été arrêtées pour infanticide et complicité.



La jeune fille soutient avoir été engrossée par un autre élève qui refuse la paternité. La maman et sa fille ont été déférées au parquet le 20 mars dernier.

