Infos du jour sur la COVID 19 : sur 1276 personnes testées, 100 cas positifs notés, 36 cas graves, plus les 2 décès enregistrés hier Ce dimanche 30 août, sur 1276 personnes testées, 100 cas positifs ont été notés, 36 cas graves, en plus des 2 décès du samedi 29 août.

Selon le ministère de la Santé et de l’action sociale qui faisait le point sur la situation journalière de l’évolution de la Covid-19 au Sénégal, ces cas se répartissent comme suit

Ces 100 tests positifs sont répartis entre 2 cas importés (AIBD), 60 cas contacts. Et 38 cas communautaires à Guédiawaye (3), Parcelles (3), Thiès (3),

Mermoz (2), Ouest Foire (2), Pout (2), Saint-Louis (2), Bignona (1), Cices (1), Diamniadio (1),

Grand-Dakar (1), Fass DeLorme (1), Grand-Yoff (1), Hlm Grand-Yoff (1), Hlm Grand-Médine (1),

Kédougou (1), Khombole (1), Liberté6 (1), Louga(1), Maristes1, Mbao(1), Nioro(1),

Ouakam(1), RichardToll(1), Rufisque(1), Sarea(1), Tivaouane(1), Touba(1)



155 patients guéris ont été déclarés ce dimanche 30 août. En plus des 36 cas graves et des 2 décès, ce samedi.



A ce jour, le Sénégal est à 13 556 cas, dont 9 388 guéris, 284 décès, 3 883 sous traitement.



