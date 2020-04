Infos sur le Covid-19: la situation du jour de ce lundi 27 avril 2020 Ce lundi 27 avril 2020, relativement à sa publication quotidienne des résultats sur le Coronavirus, le ministère de la Santé et de l’Action sociale a publié les résultats virologiques suivants :

Rédigé par leral.net le Lundi 27 Avril 2020 à 12:41 | | 0 commentaire(s)|

Sur 677 tests réalisés, 64 sont revenus positifs. Il s’agit de :

- 50 cas contacts suivis par leurs services

- 14 cas issus de la transmission communautaire

2 sont de Sangalkam, 2 de Rufisque, 1 de Grand- Médine, 6 de Touba, 1 de Thiès, 1 de Sédhiou et 1 de Mbacké mais décédé hier.



1 patient hospitalisé a été testé négatif, donc déclaré guéri.



1 cas grave est en réanimation. L’état des autres patients est déclaré stable.



A ce jour, 736 cas ont été déclarés positifs, 284 guéris, 9 décédés, 1 évacué, 442 sous traitement.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos