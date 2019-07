Infractions criminelles, viols... 657 mineurs condamnés au Sénégal entre 2017 et 2018

657 mineurs ont été condamnés par le tribunal pour enfants entre 2017 et 2018.

Ces derniers sont poursuivis pour diverses infractions. Lesquelles sont, entre autres, vol, association de malfaiteurs et recel, coups et blessures volontaires, infractions à la législation sur les stupéfiants, viol, homicides volontaires et blessures volontaires, homicide volontaire.

Parmi les 657 mineurs condamnés, 29 ont commis des actes d’infractions criminelles là où 38 sont poursuivis pour viol.



Ces résultats ont été divulgués, ce matin, à l’occasion de la restitution de la première enquête nationale annuelle sur les activités judiciaires de l’année 2017/2018, rapporte emedia



S’agissant des affaires instruites par le juge des enfants, il y a 51 mineurs qui sont concernés par des informations ouvertes en 2017 et 2018 et 26 mineurs en cours d’instruction détenus au 31 octobre 2018.

