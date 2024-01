Infrastructures : Amadou Bâ a procédé à l’inauguration du système de transfert d’eau douce de Sadio à Mbacké Le Premier Ministre Amadou Bâ a procédé hier dimanche 28 janvier 2024, à l’inauguration du système de transfert d’eau douce de Sadio à Mbacké. D’un coût global de 23 milliards de francs Cfa, ce joyau soulagera les populations de Mbacké et les localités adjacentes.

Rédigé par leral.net le Lundi 29 Janvier 2024 à 10:22 | | 0 commentaire(s)|

Ainsi, au nombre de quatre, ces forages produiront 16 000 m3 d’eau par jour.



Un communiqué reçu relève que l’édifice revêt un volet social, en mettant un accent sur l’équité territoriale. En effet, d’une distance de 50 km, le système de transfert d’eau douce va également alimenter les localités qu’il traverse.



Magnifiant cette réalisation, le Maire de Mbacké a indiqué que depuis les indépendances, les populations n’avaient pas accès à une eau douce.



D’après le directeur de la Sones, cet ouvrage, dans sa première phase, permettra de fournir aux populations de Mbacké et des localités environnantes, une eau de qualité aux usagers. Et par conséquent, cela va renforcer la vision du Chef de l’Etat, pour l’accès universel à l’eau à l’horizon 2025.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook