Infrastructures : La Grande Mosquée de Mbacké officiellement inaugurée La Grande Mosquée du département de Mbacké (centre), a été officiellement inaugurée vendredi, en présence de plusieurs autorités religieuses et des centaines de musulmans, nous informe le correspondant de l’APS.

Des centaines de musulmans ont déjà pris place à la Grande Mosquée de Mbacké, peu avant 13 heures, pour y effectuer la traditionnelle grande prière du vendredi, qui coïncide avec l’ouverture officiellement de cet édifice majestueux.



Un important dispositif sécuritaire commandé par des éléments du Groupement mobile d’intervention (GMI) était visible à l’intérieur et aux abords de la mosquée.



Des barrières étaient érigées un peu partout, pour filtrer les entrées et surtout, faciliter l’accès aux personnes détenant des cartons d’invitation, badges et autres personnalités. Les sapeurs-pompiers, les agents de la Croix-Rouge et un groupe chargé de piloter l’hygiène, étaient aussi impliqués dans cette cérémonie.



Le porte-parole du Khalife général des mourides, Sérigne Bassirou Abdou Khadr Mbacké a adressé un message de remerciements, juste après la prière, à l’endroit des fidèles mourides, particulièrement à la famille de Sérigne Saliou Mbacké, au nom de son fils Sérigne Cheikh Saliou Mbacké.



Le ministre de la Fonction publique, par ailleurs maire de la ville de Mbacké, Gallo Bâ, Abdou Mbacké Ndao, député à l’Assemblée nationale, Sérigne Saliou Thioune, guide des Thiantacounes, entre autres personnalités, ont assisté à la prière inaugurale.



La mosquée est construite sur le site de l’ancien stade de Mbacké. Sérigne Cheikh Saliou Mbacké, bâtisseur de l’édifice religieux, est un fils du cinquième Khalife général des mourides, Sérigne Saliou Mbacké (1915-2007).



