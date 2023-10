Infrastructures : Les travaux du nouveau marché aux poissons de Thiès, réalisés à 95% Les travaux de construction en cours du marché aux poissons de Thiès ont été réalisés à 95%, a indiqué dimanche, le Premier ministre Amadou Bâ. « Le gros œuvre est terminé à 95% [et] vous avez pris l’engagement de livrer le marché fini au mois de décembre », a dit le chef du gouvernement, en s’adressant aux personnes en charge des travaux, lors d’une visite de cette infrastructure en chantier. "APS"

Amadou Bâ a ajouté qu’il va demander « au ministre des Pêches, de veiller à ce que le délai soit respecté ».



Ce marché aux poissons en construction, est situé près de l’ISEP [Institut supérieur d’enseignement professionnel], à la sortie de Thiès, sur la route de Tivaouane.



Il devrait compter deux compartiments d’une superficie globale de 2400 mètres carrés et d’une capacité de 200 étals chacun. Ils sont dédiés respectivement, à la vente au détail et celle en gros.



S’y ajoutent, en annexe, deux chambres froides d’une capacité de production journalière de 40 tonnes chacune, ainsi qu’un espace de restauration.



Un bâtiment à un étage abritera l’administration du marché, délocalisé, afin de désengorger le marché central de Thiès.



Après le gros œuvre, restent la charpenterie et la couverture, les travaux de finition, à savoir la plomberie, l’électricité, la menuiserie et le carrelage.



Amadou Bâ a souligné la modernité de ce marché en construction, doté d’un site d’hébergement, pour accueillir les mareyeurs, camionneurs et autres acteurs qui viennent de loin.



Ce « marché d’éclatement » situé non loin de l’axe nord de la ville de Thiès est un outil intégré, a-t-il relevé.



Il a aussi noté pour s’en félicitern le fait que l’entreprise en charge des travaux, a recruté « dans son voisinage immédiat ». Ce qui fait profiter aux riverains de l’infrastructure des « externalités positives » de cet investissement consenti par l’Etat.



