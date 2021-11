Infrastructures : Ndèye Saly Diop Dieng inaugure un Centre d’Eveil Communautaire à Guinaw rails Sud La ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des enfants, Ndèye Saly Diop Dieng était hier à Guinaw Rails Sud pour procéder à l’inauguration du Centre d’Eveil Communautaire de la localité. "L’As"

Rédigé par leral.net le Samedi 13 Novembre 2021 à 09:56 | | 0 commentaire(s)|

C’est un joyau réalisé dans le cadre d’un programme de construction de 47 infrastructures, dont trois seront implantées dans la région de Dakar, en partenariat avec la coopération italienne.



Il s’agit du Programme d’Appui au Développement Economique et Social du Sénégal (Padess) pour un coût global de 2.444.728.958 FCfa.



Le coût du Centre d’Eveil Communautaire de Guinaw Rails Sud s’élève à 158.650.419 FCfa. Ndèye Saly Diop Dieng a demandé aux populations et au maire Ablaye Diop, de bien entretenir l’infrastructure.







Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos