Infrastructures aéroportuaires : Une priorité accordée à la mise en œuvre optimale du programme de reconstruction

Sur la question de la modernisation des infrastructures aéroportuaires et la stratégie Hub Aérien, le Chef de l’Etat a rappelé la priorité qu’il accorde à la mise en œuvre optimale du programme de reconstruction des Aéroports du Sénégal (PRAS).



Le Président de la République s’est félicité de l’état d’avancement satisfaisant des travaux concernant les aéroports du Cap Skirring, de Ourossogui/Matam, de Kolda (qui vient de démarrer) tout en informant de l’inauguration de l’Aéroport international de Saint Louis qui aura lieu, sous sa présidence, le jeudi 14 juillet 2022.



Le Chef de l’Etat demande, dans cette dynamique, au Ministre du Tourisme et des Transports aériens, de poursuivre le suivi permanent des travaux programmés, en vue d’asseoir, dans les meilleures conditions, le renouveau des transports aériens avec, d’une part, des ressources humaines de qualité et, d’autre part, des infrastructures et équipements de dernière génération.