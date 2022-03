Infrastructures : la 1ière section de la VDN désormais baptisée Boulevard Aliou Ardo Sadio Sow La première section de la Voie de dégagement Nord (VDN), comprise entre la place Omvs et le giratoire du Centre international du Commerce extérieur du Sénégal (CICES) est dénommée Boulevard Aliou Ardo Sadio Sow, par décret présidentiel signé le 10 mars dernier, par le chef de l’État, Macky Sall. emedia.sn

Les ministres des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Mansour Faye, des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des territoires, Oumar Gueye, et de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique, Abdoulaye Sow, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du décret, précise le document reçu à Emedia.



Fondateur de Compagnie Sahélienne d’Entreprise (CSE), en 1976, feu Aliou Ardo Sow, décédé en 2017 à l’âge de 83 ans, était connu pour ses œuvres caritatives. Mécène, il a construit des maisons pour ses employés, ses parents et ses amis.



Il a construit des mosquées dans plusieurs localités au Sénégal et notamment au Fouta. Il prenait en charge les soins médicaux de plusieurs milliers de personnes.



Les témoignages restent unanimes. « C’est une référence pour la jeunesse africaine, un modèle de vie et d’humilité », avait réagi Macky Sall.



