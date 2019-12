Infrastructures sanitaires: la députée Yaye Awa Diagne lance un S.O.S pour l’hôpital de Tambacounda La députée Yaye Awa Diagne a lancé un véritable appel au secours en faveur de l’hôpital régional de Tambacounda.

Rédigé par leral.net le Lundi 30 Décembre 2019 à 10:12

Selon elle, l’hôpital manque de tout. L’honorable députée a pointé du doigt le plateau complètement obsolète et défaillant de l’hôpital. Elle a également souligné l’insuffisance du personnel médical, affirmant que l’hôpital ne compte qu’un chirurgien âgé, qui travaille à mi-temps et ne dispose pas de cardiologue, entre autres.



Aussi, a-t-telle dit sur la RFM, sa volonté de tout mettre en œuvre pour rehausser le niveau de cet hôpital qui accueille, en plus des populations de Tambacounda, plusieurs malades qui viennent des zones frontalières de la sous-région.

