Infrastructures scolaires: Médina Thioub étrenne deux salles de classes Le ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l'Aménagement des territoires, Oumar Guèye, a procédé, ce dimanche 2 janvier 2022, à l'inauguration de deux salles de classes à Médina Thioub. Oumar Guèye a été accueilli en grande pompe par le responsable politique Mara Thioub et ses militants.



Il continue la série d'inaugurations dans la grande commune de Sangalkam. Il c'est le ministre des collectivités territoriales, Oumar Gueye, qui, après la correction du découpage de 2011, a construit 21 salles de classe dans les villages rattachés à Sangalkam. Ce dimanche, Médina Thioub, a étrenné ses deux nouvelles salles de classe construites par le ministre Oumar Guèye. En marge de cette cérémonie d'inauguration, les orateurs, après avoir remercié vivement le maire pour ses nombreuses réalisations dans le domaine de l'éducation, l'adduction en eau potable, ont formulé des doléances qui ont pour noms, une pharmacie et un lycée à Médina Thioub.



M. Oumar Guèye prenant la parole, a apporte sur le coup, une réponse satisfaisante. Le ministre maire de Sangalkam promet la réalisation de nombreuses infrastructures dans la localité. Il s'agit surtout d'un collège d'enseignement moyen (CEM), d'un foyer des jeunes, entre autres projets, sans oublier aussi l'axe Médina Thioub-Sedima, dont les travaux ont été lancés. Cette route sera goudronnée.



Oumar Guèye a par ailleurs remis les clés des salles de classes à Fatoumata Diallo, l'IEF de Sangalkam, qui a vivement salué les efforts du maire dans sa volonté d'éradiquer les abris provisoire dans sa circonscription. La cérémonie aux allures d'un méga meeting, a été belle et riche en couleurs. C'est ainsi que la tête de liste majoritaire de la coalition Benno Book Yakaar, accompagné des investis, a tenu à rappeler aux électeurs d'aller retirer leurs cartes d'identité pour permettre au candidat choisi par le Président Macky Sall, de gagner avec un score de 95% ces Locales, au soir du 23 janvier 2022.























