Inhumation d'Alioune Badara Cissé : le corps du défunt médiateur en route vers Touba Au moment où ces lignes sont écrites et en cet après-midi du dimanche 29 août 2021, le cortège funèbre de Maître Alioune Badara Cissé vient de quitter l'hôpital Principal pour Touba où il sera enterré à 17h.

Rédigé par leral.net le Dimanche 29 Août 2021 à 17:38 | | 0 commentaire(s)|

Selon les premières informations reçues par Leral, le regretté Médiateur de la République est accompagné par ses parents, proches et premiers compagnons dont Le ministre Mor Ngom, le Vice-président de l'assemblée nationale Abdou Mbow, le ministre Mansour Faye, Abou Abel Thiam, Moustapha Diakhaté entre autres.



Mais c’est sans oublier ses trois jeunes amis Momar Diagne ,Abdoulaye Fall et Cheikh Mbacké Ndiaye et beaucoup d'autres amis et proches.



Que DIEU en Sa Miséricorde lui accorde le salut éternel et que le paradis Firdawsi soit sa nouvelle demeure



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos