Inhumation de l’ancien Médiateur de la République: Alioune Badara Cissé repose désormais au cimetière Bakhiya de Touba

Rédigé par leral.net le Lundi 30 Août 2021 à 11:17 | | 0 commentaire(s)|

Un décès qui plonge dans l’émoi la classe politique, la société, entre autres, qui salue la mémoire d’un « homme de conviction », « franc », « courageux » et « un fervent mouride » (disciple dans la confrérie fondée par Serigne Touba).



Le Président Macky Sall, dont il a été un compagnon de la première heure, rend hommage à un « homme de conviction et un brave compagnon ».



« Je suis très peiné d’apprendre le décès de Me Alioune Badara Cissé, membre fondateur de l’APR, ancien Ministre des Affaires étrangères et ancien Médiateur de la République. Je rends hommage à un homme de conviction et un brave compagnon », a tweeté le chef de l’Etat sénégalais.



Alioune Badara Cissé, dont le mandat à la tête de la Médiature de la République sénégalaise, devait prendre fin ce mois d’août, avait été nommé au sommet de cette institution en août 2015.



Avant ce poste, il avait dirigé le ministère des Affaires étrangères pendant sept mois, après la venue au pouvoir du président Macky Sall, en 2012. Après son départ de ce ministère, il avait repris ses activités d’avocat.



De 2004 à 2007, ABC, comme le nommaient les intimes, a été successivement conseiller spécial du Premier ministre du Sénégal, directeur de cabinet du ministre des Sports, directeur de cabinet du Premier ministre Macky Sall, Secrétaire général du Gouvernement et commissaire général du Gouvernement près le Conseil d’Etat.



Né le 16 février 1958 à Saint-Louis, il a fait ses études dans sa ville natale, puis à l’Université Cheikh Anta Diop, ainsi qu’en France où il a obtenu plusieurs diplômes. Il a été admis au barreau de Dakar en 1988. Il devient avocat à la cour en 1992.



Bassirou MBAYE







Source : Le Médiateur de la République Aliou Badara Cissé, qui a été rappelé à samedi dernier à Dakar (hôpital Principal), a été inhumé dimanche soir au cimetière Bakhiya, dans la ville sainte de Touba.Source : https://www.lejecos.com/L-inhumation-de-l-ancien-m...

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos