Inhumation en catimini de ses deux talibés: L'autopsie, ce que risque le maître coranique Rebondissement dans l'affaire du maître coranique qui avait tenté d'enterrer clandestinement ses deux talibés au cimetière de Guédé! En effet, l'équivoque sur la mort des élèves coraniques A.S.S et B.D.W, a été levée après les résultats de l'autopsie qui révèlent les causes du décès de ces derniers.

D'après le médecin légiste de l'hôpital Idrissa Pouye de Grand Yoff Ex Cto, le décès du talibé A.S.S est survenu dans un tableau de pneumonie aiguë infectieuse. Tandis que son collègue B.D.W est décédé dans un contexte de syndrome anémique, renseigne Seneweb.



Pourquoi le maître coranique n'a pas encore vu le bout du tunnel



Malgré les résultats de l'autopsie qui le disculpent, le maître coranique qui a été placé en garde à vue au Poste de police de Gouye Mbinde, depuis samedi dernier pour violence des règles relatives à l'inhumation, est loin de voir le bout du tunnel. Puisqu'il sera présenté au procureur demain dans la matinée du mercredi 01 décembre 2021.



Le maître coranique A.S.Segnane pourrait également être poursuivi pour négligence. Son internat basé au quartier Sam de Touba ne présente pas des conditions favorables pour ces pensionnaires. Ledit daara est surpeuplé et plus de huit autres talibés sont alités.

