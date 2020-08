Inhumation et funérailles du regretté khalife Cheikh Ahmed Tidiane Niasse : Médina Baye a refusé du monde… Médina Baye a refusé du monde ce jeudi, jour d’inhumation du regretté Khalie de Cheikhal Islam Ibrahima Niasse Baye…

Rédigé par leral.net le Jeudi 6 Août 2020 à 21:38 | | 0 commentaire(s)|

Le moins que l’on puisse dire est que malgré la pandémie, la chaleur et l’hivernage, Médina Baye a refusé du monde

En attestent ces images qui parlent…









