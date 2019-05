Inhumation sous tension : des talibés s’opposent à l’inhumation de Cheikh Béthio Thioune à Touba Des talibés de Cheikh Béthio Thioune, le guide des thiantacounes décédé, mardi dernier, à Bordeaux en France, ont fait face à la presse, ce matin, à Madinatou Salam, à Mbour, pour exiger que leur défunt guide soit inhumé à Madinatou Salam comme il l’avait souhaité devant ses talibés, rapporte la RFM.

Vendredi 10 Mai 2019

L’inhumation de Cheikh Béthio Thioune était prévue à Madinatou Salam, avant que le khalife des mourides, Serigne Mountakha Mbacké ne demande qu’il soit enterré à Touba où 200 m2 lui serait réservés au cimetière de Bakhya.

Mais selon les talibés, l’enterrer à Touba, serait une trahison à la volonté de Cheikh Béthio Thioune. Ils demandent ainsi au khalife des mourides de les laisser enterrer leur guide à Madinatou Salam et comptent s’opposer physiquement au transfert de la dépouille à Touba. Ils on promis de se rendre à l’aéroport pour que le défunt guide des thiantacounes ne soit pas amené à Touba.



