Inhumé à Nguéniène : Ousmane Tanor Dieng repose désormais près de son père

Rédigé par leral.net le Mercredi 17 Juillet 2019 à 22:20

Le président du Haut Conseil des Collectivités Locales, Ousmane Tanor Dieng, un serviteur infatigable de l’Etat qui ignorait conseils et jours de repos, repose désormais, à Nguéniène son village natal. Son inhumation a eu lieu, juste après la prière de « Takusan ». Le Président Malien, témoignant sur Ousmane Tanor Dieng a craqué. Il n’a pas fini son discours d’après la RFM.



Mais, les différents orateurs ont abordé dans le même sens. Ils ont considéré qu’Ousmane Tanor Dieng, homme politique de première classe, auréolé de vertus cardinales, était tout simplement adorable et serviable.



Tanor, insistent-ils, a rempli d’après eux, sa mission sur terre.



Leral



