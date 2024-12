Initiative SETAL SUNU REEW : Une journée mensuelle dédiée à la propreté et à la sensibilisation Une journée mensuelle dédiée à la propreté et à la sensibilisation pour un cadre de vie sain et durable. Ces actions témoignent d’une volonté politique affirmée de faire face aux priorités urgentes des citoyens.

Rédigé par leral.net le Vendredi 27 Décembre 2024 à 15:00



