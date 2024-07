Initiative africaine des politiques d’inclusion financière : Le Gouverneur de la Bceao insiste sur les mesures prises par l’institution au sein de l’Uemoa

Selon une publication de la BCEAO , parcouru par le Journal de l’économie sénégalaise (Lejecos) , lors de son intervention, le Gouverneur Brou a souligné l'importance de l'inclusion financière et de la création d'emplois, notamment pour les jeunes et les femmes, notant que la jeunesse africaine représente environ 20% de la population et que le taux de chômage des jeunes dans les grandes villes est de 24,7%.



Le Gouverneur de la Bceao a insisté sur la nécessité de créer des emplois à travers des investissements productifs, des incitations gouvernementales, des infrastructures, l'éducation et le financement de l'économie.



«La coordination entre le secteur public, le secteur privé et les banques est essentielle pour atteindre ces objectifs, notamment en soutenant la transformation des produits de base et en augmentant la part des produits manufacturés dans les exportations », explique le patron de la Bceao.



Le gouverneur Brou a rappelé plusieurs initiatives de la Bceao pour soutenir les Pme et promouvoir l'inclusion financière, notamment une stratégie régionale d'inclusion financière et un programme régional d'éducation financière. Le taux d'inclusion financière dans l'Uemoa est ainsi passé de 47% en 2016 à 72,3% en 2023.



Enfin, le Gouverneur Jean-Claude Kassi Brou a souligné les résultats significatifs de telles initiatives, notamment l'augmentation des comptes de monnaie électronique et des transactions, ainsi que le rôle croissant des FinTech dans l'inclusion financière.

Adou FAYE