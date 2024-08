Initiative des Dahiras mourides de Suisse et continent premier: L’œuvre de Cheikh Ahmadou Bamba exposée à Genève

Rédigé par leral.net le Mercredi 14 Août 2024 à 11:28 | | 0 commentaire(s)|

Alors que l’on file vers le Grand Magal de Touba, la Fédération des dahiras mourides de Suisse (Fedams), l’association Continent Premier, initiatrice du «Gingembre littéraire» et Majalis, vulgarise l’œuvre de Serigne Touba. En collaboration avec AfricaLab de l’Université de Genève, «soucieux de contribuer à asseoir les bases d’une paix durable dans un monde marqué par les conflits meurtriers et les cycles d’agressions au nom de la religion», ils vont recevoir à Genève, les 20, 21 et 22 septembre 2024 l’Exposition internationale «L’Islam et la paix dans le monde», informe un communiqué.



Cet événement, rappelle-ton, s’inscrit dans le cadre des Journées Culturelles que la Fedams organise périodiquement dans sa mission de diffusion de la pensée de Cheikh Ahmadou Bamba. Une grande table ronde à l’Université de Genève sur le thème «Religion, Pacifisme, conflits et Paix mondiale» marquera cette édition 2024. Elle sera animée par plusieurs intellectuels comme le professeur Didier Péclard, directeur de AfricaLab, Université de Genève, Serigne Abdou Aziz Mbacké Majalis, Pr Ibrahima Thioub ou encore El Hadji Gorgui Wade Ndoye, fondateur de Continent Premier.



Bes Bi

Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook