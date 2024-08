Injection de liquidités : La Bceao organise son 32ème appel d’offres le 5 août prochain

«Pour ces opérations, la Banque Centrale offre aux banques sur ces trois guichets un montant global de 8.200 milliards. La date limite de soumission est fixée au lundi 05 août 2024 à 10h00 Gmt», lit-on dans un communiqué de presse.



Selon le document, le taux minimum de soumission aux appels d’offres hebdomadaire et mensuel est fixé à 3,5000%, principal taux directeur de la Bceao. Pour le guichet de relance, l’adjudication est effectuée au taux fixe de 3,5000%.



Tenant compte des différents guichets d'intervention, ces concours portent l'injection de liquidité globale par la Banque Centrale à 8.642,4 milliards. A fin février 2023, ce montant était de 8.162,6 milliards. La Banque centrale continuera à offrir la liquidité en adéquation avec les besoins de l’économie et la stabilité monétaire et financière.

Adou FAYE