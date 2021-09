Injection pour "grossir les fesses" en une semaine: Alexia Kanté cueillie par la Sûreté urbaine Alexia Kanté faisait des injections à ses clientes pour "grossir leurs fesses" en une semaine. Elle va devoir s'expliquer ainsi que son mari sur leur passe temps favori et qui est illégal.

La ressortissante ivoirienne et son époux ont été placés en garde à vue pour exercice illégal de la médecine.



Plusieurs seringues, prêtes à servir, et des produits saisis; des "célébrités de la jet set" venues "prendre des injections" ont été embarquées pour audition.



Pour rappel, c'est un phénomène qui a pignon sur rue dans beaucoup de pays d'Afrique jusqu'à pénétrer le sol sénégalais. Pour avoir son "bobaraba", l'on est prêt à tout!

