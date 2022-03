"Injures" de Zemmour envers les sénégalais : Ce qu'exigent les patriotes du Pastef PASTEF-les patriotes a dénoncé le silence du président Macky Sall et son ministre des Affaires étrangères, suite à l’attaque de Eric Zemmour à l'encontre de la communauté sénégalaise établie en France.

Rédigé par leral.net le Lundi 28 Mars 2022 à 15:13 | | 0 commentaire(s)|

« Depuis quelques jours, nous voyons tourner en boucle sur le net, envers les sénégalais résidant en France, des propos racistes de Monsieur Eric Zemmour, candidat à l'élection présidentielle française», souligne Pastef dans un document de presse. La formation politique regrette que ces propos de ce candidat n'ont entrainé aucune réaction des autorités sénégalaises si ce n'est un communiqué fade de notre Ambassadeur en France.



«Ce communiqué ne mentionnant aucune note verbale de protestation adressée au Quai d'Orsay pour condamner un tel affront, laisse penser que notre Ambassadeur en France n'a pas reçu, de Dakar, des instructions relatives à la conduite à tenir à ce sujet», indiquent-ils.



Ces opposants exigent que l'Ambassadeur de France à Dakar soit convoqué par le Ministre des Affaires étrangères: « Que notre Ambassadeur en France soit mandaté, dans les meilleurs délais, auprès des Autorités françaises compétentes, pour porter les contestations de l'Etat du Sénégal et que Monsieur Zemmour retire ses propos et présente des excuses publiques au peuple sénégalais», exigent-ils.

IGFM



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook