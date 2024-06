Injures et diffamation: La plainte de Me Ousseynou Fall contre Bah Diakhaté

Rédigé par leral.net le Mardi 4 Juin 2024 à 10:46

Au moment où l’activiste Bah Diakhaté est condamné à une peine de trois mois ferme pour diffusion de fausses nouvelles, une autre plainte risque de l’enfoncer dans les abysses de la prison de Rebeuss. Pour cause, « Le Témoin » est en mesure de révéler que Me Ousseynou Fall vient de déposer une plainte contre Bah Diakhaté, pour injures publiques et diffamation.



Le mobile du crime, la diffusion d’une vidéo-live au cours de laquelle l’insulteur public a déversé des insanités, comme il en a l’habitude, sur l’honorable Me Ousseynou Fall, membre du collectif des avocats de Pastef. Une vidéo postée à quelques semaines du scrutin du 25 mars 2024, où Bakh Diakhaté jouissait d’une « immunité » de juridiction, compte tenu de son activisme débordant au sein de la mouvance présidentielle, qui s’est effondrée le 24 mars dernier. Aujourd’hui, il vient d’être rattrapé par son passé. Ceux qui connaissent la fureur de vaincre et l’impulsion rageuse de Me Ousseynou Fall, jurent que Bah Diakhaté s’est aventure dans une mare aux crocodiles.



D'aprés "Le Témoin", plus de 50 avocats se sont déjà constitués aux côtés de Me Ousseynou Fall.

Ndèye Fatou Kébé