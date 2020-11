Injures publiques et menaces de mort : Irrespectueux, un apprenti chauffeur atterrit en prison Ibrahima M. dit « Socé » a été déféré au parquet pour injures publiques et menaces perpétrées contre un responsable de gare routière, Cheikh Nd. Selon les sources du Quotidien « L’As », les faits se sont déroulés au garage Bignona de Grand-Yoff.

Tout serait parti de vols multiples constatés à la gare routière. Ce qui a suscité une vive réaction des usagers victimes du vol de leurs bagages. Une réaction prise au sérieux par les responsables de la gare routière Bignona. Ils ont tenu une réunion pour sommer les apprentis-chauffeurs d’arrêter de soustraire les bagages des usagers.



Un avertissement qui n’a pas été entendu par Ibrahima. Sermonné pour une énième fois, Ibrahima réplique en injuriant Cheikh. Nd. Choqué, Cheikh Nd. dépose une plainte au commissariat de Grand-Yoff.



Convoqué par la police, Ibrahima présente ses excuses. Mais il a récidivé. Il pousse cette fois ci le bouchon plus loin en s’emparant d’une brique pour menacer d’abréger la vie d’Ibrahima.



Ce dernier se rend à nouveau au commissariat de Grand-Yoff pour se plaindre des agissements d’Ibrahima « Socé ». Convoqué à nouveau, Ibrahima reconnaît les faits. L’aveu étant la reine des preuves, il est placé en garde à vue avant d’être déféré au parquet pour injures publiques et menaces de mort.



