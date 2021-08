Injures publiques et menaces de mort : L’ancien candidat à la mairie Grand Yoff traine en justice son neveu et sa nièce Ancien candidat à la mairie de Grand-Yoff, Justin Gomis a décidé de solder ses comptes avec sa nièce, Céleste Gomez et son neveu, Philipe Gomez devant le Tribunal correctionnel de Dakar. Il les poursuit pour menace de mort et injures publiques et réclame la somme d’un million Fcfa en guise de réparation du préjudice. Le verdict sera prononcé le 9 septembre prochain. L'As



On dit souvent que le linge sale se lave en famille. Mais, les Gomis et Gomez ont décidé de solder leurs comptes devant le Tribunal Correctionnel de Dakar. Aux bancs des accusés, Céleste Gomez et son frère Philip Gomez répondaient des chefs d’injures publiques et de menaces de mort au préjudice de leur oncle Justin Gomis. Mais, ils ont nié les faits qui leurs sont reprochés.



De l’avis de Céleste Gomez, tout est parti de l’altercation qu’elle a eue avec son oncle en 2019. Ce jour-là, elle est rentrée au domicile vers 4 heures du matin. Et son oncle Justin Gomis l’a suivie jusque dans sa chambre pour lui demander où elle se trouvait jusqu’à cette heure.



«Je lui ai répondu de se mêler de ses affaires, car je n’ai aucun compte à lui rendre. Il m’a insultée et j’ai répliqué. Il m’a attaquée en arrachant mes cheveux et je me suis débattue. Il m’a agressée avec un teaser», a expliqué la jeune fille de 21 ans.



Ses propos sont confirmés par son frère Phillip Gomez qui a ajouté que son oncle détenait une matraque et un bâton en acier. «Il a frappé ma soeur et j’ai pris la défense de cette dernière», dit-il.



Candidat malheureux à la maire de grand Yoff en 2014, Justin Gomis raconte que ses deux sœurs divorcées sont revenues habiter dans la maison familiale avec leurs enfants.

«Comme je suis le responsable du Comité de pour la lutte contre le banditisme à Grand Yoff, je faisais, chaque soir, la ronde dans le quartier. Le 26 juillet 2019, vers 4 heures du matin, j’ai vu un taxi se garer devant ma maison. A ma grande surprise, c’est ma nièce qui venait d’en descendre. Je l’ai interpellée pour lui demander d’où elle venait, mais elle m’a répondu par des injures avant de me traiter de pédé. Nous nous sommes disputés avant que n’éclate la bagarre. C’est sur ces entrefaites que son frère Philip est sorti avec deux couteaux pour m’attaquer avant de m’abreuver d’injures. Un de mes voisins m’a suggéré de me taire et d’aller déposer une plainte», a-t-il expliqué.



Considérant qu’il a été humilié par sa nièce et son neveu, Justin Gomis se désole du fait que les prévenus lui manquent de respect tout le temps.



«Je suis le responsable du Comité contre le banditisme, mais je n’ai ni matraque, ni teaser. Mon honneur a été bafoué, je réclame un million Fcfa pour la réparation du préjudice, car leurs parents sont tranquillement en France», a soutenu le plaignant qui tient à être dédommagé.



Le parquet a requis l’application de la loi. Pour l’avocat de la défense, Me Issa Pouye, la partie civile qui est un ancien militaire se comporte comme un dictateur.



«Il ne cesse de marteler que la maison lui appartient. Une de ses soeurs a quitté la maison à cause de son tempérament. Il a parlé de couteau et traité son neveu de drogué, mais c’est archi faux», a martelé la robe noire qui a plaidé la relaxe en faveur de ses clients.



Délibéré le 9 septembre prochain.

