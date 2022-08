Inondations/ Après la visite du gouverneur de Dakar: Le plan Orsec déclenché Après les fortes qui ont occasionné des dégâts et des morts, plusieurs membres des groupes opérationnels de l’Etat-major du plan Orsec étaient ce samedi sur le terrain, pour apporter des solutions adéquates aux difficultés des populations sinistrées.

Sur instruction du ministre de l’Intérieur, M. Antoine Félix Abdoulaye Diome, la délégation dirigée par le Gouverneur de la région de Dakar, M. Al Hassan Sall, accompagné du Général de Brigade Mor Seck, Commandant la Brigade nationale des sapeurs-pompiers et de plusieurs autres autorités, a visité plusieurs zones inondées et a apporté les solutions appropriées permettant de faire face à la situation.



Ainsi, des électropompes ont été positionnées séance tenante au Parc de Hann ainsi qu’à la cité Belle vue et des motopompes installées au Poste de haute tension de Hann pour une évacuation rapide des eaux.



Aussi une pelle excavatrice a-t-elle été immédiatement mobilisée pour dégager rapidement l’exécutoire de Hann.



