Inondations: Colère à Keur Massar

Rédigé par leral.net le Mercredi 25 Août 2021

Les populations du département de Keur Massar sont fatiguées. C’est la conviction du coordonnateur de la Ligue des Jeunes patriotes du Sénégal (LJPS) de Keur Massar. Dans une note parvenue à «L’As», Aziz Diao affirme que malgré les 15 milliards FCfa promis par le Président Macky Sall pour sortir les populations de la localité des inondations, force est de constater que celles-ci sont quasiment sur le point d’atteindre le paroxysme du désespoir total, après les fortes pluies qui se sont abattues sur la capitale sénégalaise.



« Nous sommes là pour déplorer cette situation que vit la population massaroise. Nous sommes navrés de voir les conditions inhabitables dans lesquelles vit la population massaroise. On dirait que nos autorités ont de sérieux problèmes avec le sens des priorités. Car au moment où la population se noie dans les eaux de pluie, l’Etat investit des milliards FCfa pour des besoins qui ne sont ni prioritaires ni urgents (TER, BRT, 60 milliards FCfa pour l’achat d’un avion,...). »



Aziz Diao et Cie lancent ainsi un appel solennel au chef de l’Etat, pour qu’il agisse promptement face à cette situation.









L'As

