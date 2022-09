Inondations: Diamaguène Sicap Mbao annonce une plainte contre contre l’Apix

Une plainte contre l’Agence pour la promotion des investissements et grands travaux (Apix). Ce dernier reproche au gouvernement du Sénégal d’avoir décidé de faire de sa commune «le déversoir des eaux» du Ter. Il indique de même qu’un désastre est organisé par un gouvernement terroriste qui sacrifie la vie de ses populations pour des intérêts multinationales,informe Rewmi.



«Les zones d’Aïnoumady, d’Hamdalahi, de Sam-Sam, de Médina Fass et de Fass Mbao sont complètement submergées par les eaux rejetées du Ter», peste-t-il.



Dès lors, il appelle à une forte mobilisation des patriotes de la commune pour faire face à ce qu’il qualifie de «crime organisé».



«Le blocage des marchés de la commune relatifs à l’acquisition de moyens d’évacuation des eaux pluviales et le déficit de moyens d’accompagnement des travaux du Pis 02 étaient manifestement les premiers actes d’un sabotage organisé», a martelé le maire de la commune de Diamaguène Sicap Mbao.