Inondations: Laissées en rade, les populations de Djiddah Thiaroye Kaw expriment leur colère

Les projecteurs sont désormais tournés vers Keur Massar, quand on parle des inondations. Ce qui fait que de nombreux quartiers sont souvent oubliés et laissés à eux-mêmes.



Ayant compris cela, explique "L'As", les populations de Djiddah Thiaroye Kaw sont sortis hier de leur réserve, pour se signaler. Elles estiment que ce n’est pas uniquement Keur Massar et Diamaguène Sicap Mbao qui sont inondés.



Ils indiquent que Djiddah Thiaroye Kaw est également sous les eaux, particulièrement au niveau du quartier Mésséré, où les populations attendent encore l’appui des autorités.

