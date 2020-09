Inondations: Macky Sall attendu dans la banlieue..

Rédigé par leral.net le Mercredi 9 Septembre 2020 à 09:29 | | 0 commentaire(s)|

Le chef de l’Etat a annoncé son désir de se rendre dans la banlieue pour constater de visu les dégâts causés par les eaux, et les souffrances des populations, rapporte L'As. Il n’a certes pas donné de date, mais ce qui est sûr, c’est qu’il risque d’essuyer des huées.



Déjà hier, son épouse en a récolté une bordée chez Abdoulaye Thimbo. Avec la colère ambiante, il ne faut présager de rien, surtout quand on sait que l’argent dégagé sert souvent à enrichir une caste d’amis. Le scandale des 60 milliards de vivres de la Covid-19 est encore frais dans nos mémoires.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos