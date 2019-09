Inondations : Macky Sall demande le déclenchement du Plan ORSEC

Le Président de la République reste sensible à la question des inondations, qui continue de hanter le sommeil des sénégalais.

En réunion du Conseil des ministres, ce mercredi, il a évoqué une nouvelle fois le sujet, en réaffirmant « toute sa solidarité et tout le soutien de l’Etat aux populations des localités touchées ».



Le Chef de l’Etat a également instruit le Ministre de l’Intérieur de déclencher le Plan d’Organisation des Secours (ORSEC), au niveau des régions concernées, dans une démarche interministérielle renforcée et soutenue par le recensement et la mobilisation de moyens et des ressources financières adéquates.



