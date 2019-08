Inondations: Serigne Mbaye Thiam attendu aujourd'hui à Kaolack.

Après les fortes précipitations tombées dans le centre du pays, le ministre de l'Eau et de l'Assainissement, Serigne Mbaye Thiam est attendu ce samedi à Kaolack.



L'enfant de Keur Madiabel aura la lourde tâche de trouver une solution pour évacuer les eaux qui hantent le sommeil des Kaolackois, car c'est presque toute la ville qui patauge.



L'autre défi de Serigne Mbaye Thiam, c'est de convaincre les sinistrés selon qui, après moult passages de Diène Farba Sarr et Mansour Faye, les années passées, promettant de mettre fin à cette situation, alors que rien n'est fait jusqu'à présent, pour pallier les souffrances des habitants des quartiers comme Khakhoune Thioffac, Médina Mbaba et les riverains de la bande D'aouzou.





leral.net Kaolack