Inondations à Kaffrine : l’Etat débloque 1,5 milliard Le ministre de l’Eau et de l’Assainissement était à Kaffrine, hier samedi, pour s’enquérir de la situation après les nombreux dégâts causés par les fortes pluies de mercredi dernier.

Rédigé par leral.net le Dimanche 25 Août 2019 à 10:27 | | 0 commentaire(s)|

Serigne Mbaye Thiam a annoncé que l’Etat a débloqué 1,5 milliard pour finir les travaux déjà entamés dans la mise en place de canaux d’évacuation, notamment à Kaffrine Centre et au quartier Escale.

Le ministre de l’Eau et de l’Assainissement a déclaré que ces travaux seront terminés dans un délai de 6 mois.

Avant l’étape de Kaffrine, Serigne Mbaye Thiam s’est arrêté à Kaolack où il a remis des matelas et divers matériels aux sinistrés des inondations actuellement hébergés dans des écoles.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook