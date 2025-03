Inondations à Keur Massar Sud : Les populations demandent des indemnisations et des actions concrètes

Les populations des quartiers Madiabel et environs de Keur Massar Sud, sont très remontées contre les autorités étatiques. A l'origine de leur colère, le non-respect des engagements pris par l'Etat pour mettre fin aux inondations qui hantent leur sommeil et qui ont détruit leur cadre de vie et affecté la santé publique, renseigne "L'As".



Elles réclament des mesures pour le bassin de rétention d’Amina, l'indemnisation des personnes impactées par la construction des bassins de rétention et le démarrage de la seconde phase du Progeb 02.

