Inondations à Matam: Samba Ndiobène Ka et Mamadou Talla au secours des sinistrés

Rédigé par leral.net le Lundi 22 Août 2022 à 23:21 | | 0 commentaire(s)|

Le ministre du Développement communautaire, de l’équité sociale et Territoriale, en compagnie de son collègue en charge de l’Éducation nationale Mamadou Talla et du Directeur général du Fonds de solidarité nationale (Fsn), s’est rendu, ce lundi à Matam pour apporter le soutien du Chef de l’État aux familles, victimes des inondations.



En effet, après les pluies diluviennes qui se sont abattues dans la zone, des dégâts ont été enregistrés dans plusieurs localités de la région notamment à Sinthiou Garba, dont le poste de santé a été impacté, à Dandioly et Ourossogui où de nombreux bâtiments se sont effondrés à cause des fortes précipitations.



Ainsi, pour marquer la solidarité de l’État à ses familles en détresse, des kits alimentaires et des matériaux de construction leur ont été distribués.



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook