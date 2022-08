Inondations à Mermoz/Sacré-Cœur : Le maire Alioune Tall indexe l’Onas et la construction de la cité Keur Gorgui Selon le maire de la commune de Mermoz/Sacré-Cœur, les inondations dans une partie de sa commune s’expliquent par un réseau défectueux, un problème structurel et la construction de la cité Keur Gorgui sans un plan d’assainissement cohérent et intelligent.

À l’instar des autres communes du département de Dakar, Mermoz/Sacré-Cœur a été aussi touchée par les inondations consécutives aux dernières pluies diluviennes. Cela a obligé le maire de la commune à mobiliser tous ses services sur le terrain, pour constater de visu la souffrance des populations et apporter des solutions conjoncturelles.



Dans ce cadre, souligne Alioune Tall, ils ont rencontré des difficultés derrière le poste de santé de Mermoz où l’eau stagne encore. Mais c’est à la cité Keur Gorgui où ils ont rencontré le plus de problèmes. Il y a aussi un point bas derrière l’IAM. Mais, globalement, il est d’avis qu’il s’agit d’un problème structurel.



“Avec la construction de la cité Keur Gorgui, nous avons constaté, depuis lors, que nous avons d’énormes difficultés, à chaque hivernage. Le gros problème de notre commune vient à ce niveau. Je pense qu’en son temps, nous avions déjà alerté, lors de nos réunions de partage avec les services de l’Onas. Et ils nous avaient dit que c’est des problèmes structurels



L’erreur que l’Onas avait commise était de raccorder le réseau à celui vétuste des Sicap. Ce dernier, nous le savons tous, date de 1953. Non seulement il est vétuste, mais il a un diamètre qui ne peut plus absorber toute cette eau-là. C’est la raison pour laquelle, à chaque fois que l’hivernage s’installe, nous avons toutes les difficultés dans la commune’’, confie le maire.



Selon Alioune Tall, au niveau des écoles, il y avait trois avaloires qui diminuaient la pression de l’eau. Ils ont été totalement bouchés. Ce qui explique qu’à chaque fois, ils constatent des dégâts au niveau de certains établissements scolaires.



“La dernière pluie a dégradé notre environnement. Mais face à cette situation, nous avons pris des mesures urgentes pour alléger la situation, surtout avec les fils de la Senelec à haute tension. Cet espace a été bloqué, pour que les gens ne passent pas. Nous allons aussi prendre toutes les dispositions pour parer à ce genre de chose’’, a promis le successeur de Barthélemy Dias.

Avec EnQuete



