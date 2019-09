Inondations à Rufisque - Oumar Guèye: « Cette situation n'a pas eu l’ampleur qu'on a voulu lui donner »

Rédigé par leral.net le Jeudi 12 Septembre 2019 à 13:05 | | 0 commentaire(s)|

Le ministre des Collectivités territoriales et de l'aménagement du territoire, à la tête d'une délégation gouvernementale, a effectué une visite au tunnel des HLM et au stade Ngalandou Diouf, pour s’enquérir de la situation.



Sa visite vient suite aux fortes pluies, causant de nombreux dégâts à Rufisque. « Cette situation n'a pas eu l’ampleur qu'on a voulu lui donner. Personnellement, je croyais qu'on allait trouver beaucoup d'eau, eu égard à ce qui est en train de se voir sur les réseaux sociaux et sur les chaînes de télé. J'ai été agréablement surpris de voir que la situation est en continu », a minimisé le Ministre.





« Nous avons toujours eu le soutien de l'Etat. Aujourd'hui plus que jamais, Rufisque a besoin du soutien du chef de l'Etat. Il faut un Plan Marshall pour Rufisque », a réclamé le ministre et maire de Sangalkam.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos