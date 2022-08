Inondations à Saint-Louis : Le ministre de l'Intérieur annonce un renforcement du dispositif pour soulager les populations.

Dans le cadre de ses visites de terrain dans les villes inondées, le ministre de l'Intérieur Abdoulaye Antoine Felix Diome était ce lundi dans la capitale du Nord pour la première étape de sa tournée du plan ORSEC.



Accompagné du gouverneur de la région Alioune Badara Samb,.du préfet du département Modou Ndiaye et de chefs de service de la ville, le ministre a constaté de visu la situation désastreuse que vit les populations suites aux fortes pluies enregistrées vendredi dernier.



Après avoir écouté religieusement les victimes, le ministre a annoncé un renforcement du dispositif, et dans les plus brefs délais, afin de soulager les habitants des quartiers inondés.



Adama Sall (Saint-Louis)