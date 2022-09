Inondations à Sangalkam: Le ministre Oumar Gueye en visite de terrain préconise des solutions urgentes. Le porte- parole du gouvernement, Oumar Gueye, par ailleurs ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des Territoires a effectué, ce jeudi, une visite de terrain pour s’enquérir de la situation des inondations dans la commune de Sangalkam. En compagnie du gouverneur de Dakar, du Préfet de Rufisque, du Sous- préfet de l’arrondissement de Sangalkam, du commandant des éléments des sapeurs-pompiers, du maire entre autres responsables, le ministre a d’abord visité le site de Makhéte Cissé. L'épicentre des inondations à Sangalkam, avant d’aller voir la rivière qui pourra être l’exutoire naturelle des eaux de pluie.

Le cortège s’est également rendu à la cité Darou Rakhmane où la visite s’est terminée. Les eaux de pluies ont coupé la route menant vers le centre de l’Isra. Le ministre Oumar Gueye, après avoir fait le tour des sites inondés et s’entretenu avec les autorités, a préconisé des solutions urgentes pour atténuer les inondations à Sangalkam.



En plus des motos pompes mises à la disposition des populations dans le cadre du plan ORSEC, d’autres motos pompes et des électropompes seront installées dans le site de Makhete Cissé et les autres sites pour l’évacuation rapide des eaux à Sangalkam. Au terme de cette visite, le ministre Oumar Gueye a magnifié les efforts fournis par le Président de la République, son Excellence Macky Sall, pour lutter contre les inondations avec notamment le déclenchement du plan ORSEC sous la conduite du ministre de l’intérieur Monsieur Antoine Félix Diome.



Après avoir salué l’élan de solidarité des populations observé un peu partout, le porte- parole du gouvernement, Oumar Gueye s’est également réjoui des secours apportés par le Président Macky Sall sous l’égide de Samba Ndiobene Ka, ministre du développement communautaire de l’équité sociale et territoriale.









