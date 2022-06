Inondations à Taïba Niassène, manque de matériels agricoles : Elhadj Abdoulaye Niasse interpelle le Président Macky Sall

Joint au téléphone par Leral, Elhadji Abdoulaye Niasse dit Serigne Ass Naar, a interpellé le Président Macky Sall sur la situation actuelle de Taïba Niassène, où les fortes pluies ont occasionné des dégâts très importants. Il est également revenu sur les problèmes qu'ils rencontrent pour pouvoir cultiver leurs terres.



" Un enfant est mort noyé dans les fortes pluies et 518 concessions ont été envahies par les eaux. Les paysans ont perdu leurs semences. Plusieurs têtes de bétails ont été également décimées par les eaux pluviales ", a confirmé le fils du défunt Khalife de Medina Baye.



M. Niasse invite à ce propos, le chef de l'Etat à prendre les dispositions nécessaires pour aider les sinistrés. " Nous avons toujours demandé une canalisation pour l'évacuation des eaux pluviales mais nous n'avons toujours pas obtenu gain de cause. Nous réitérons notre demande au Président Sall ", a-t-il dit. Cela, avant de rebondir : " A chaque élection, Macky Sall gagne largement Medina Baye et Taïba Niassène. Cela signifie que nous l'avons toujours soutenu ".



A l'en croire, Macky Sall n'a jamais été informé de leurs revendications: " Son Directeur de cabinet et Cie ne répondent jamais aux appels. C'est pourquoi, il n'a jamais répondu aux revendications mais nous sommes conscients que ce n'est pas sa faute ".



Revenant sur les problèmes liés à l'agriculture, il dira. " Nous possédons 170 hectares de terre à Mbitéyène Abdou, mais nous n'avons pas les matériels qu'il faut faut pour mener à bien nos activités. Ainsi, nous demandons au Président de nous offrir des tracteurs agricoles, car ce n'est pas facile de louer des machines et de payer 25 000 FCfa pour chaque hectare labouré ", affirme-t-il, non sans formuler des prières à l'endroit du Président Macky Sall.