Inondations à Touba: La Plateforme Nay lér déterre l’affaire Onas

Les inondations meurtrières qui frappent la ville de Touba sont, selon la Plateforme Nay lér, une occasion de «s’interroger sur l’effectivité des travaux de curage des canaux préhivernaux» confiés à l’Onas. Babacar Mbaye Ngaraf et ses camarades estiment que «si ces opérations sont faites dans les règles on ne doit pas connaître de stagnation des eaux dans les coins bénéficiaires de canalisation» comme les alentours de la grande mosquée de cette ville sainte. «Voilà pourquoi les accusations de l’ex-Dg Cheikh Dieng portant sur une mafia, un système, qui maintient les inondations au Sénégal, ne doivent pas être passées sous silence. Le ministre en charge du secteur continue de narguer les Sénégalais sous le regard indifférent, impuissant et inactif du président de la République. On ne sait d’où est-ce que ce ministre tire sa puissance», ont-ils raillé dans un communiqué, parcouru par Bes bi.