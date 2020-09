Inondations au Sénégal : Quand Karim Wade visitait la banlieue avec du matériel lourd… Comme le président Sall, Wade avait aussi vécu des inondations. Ces images de la vidéo que Leral vous montre datent du temps où Souleymane Ndéné Ndiaye était Premier Ministre. On peut y voir Karim Wade, ou Wade-fils comme disent certains, aller à la rencontre les populations touchées par les eaux.

Rédigé par leral.net le Vendredi 18 Septembre 2020 à 21:01 | | 0 commentaire(s)|

Ce ne fut pas pourtant une visite mouvementée où les populations avec des salutations et accolades même pour les enfants, témoignaient un élan de sympathie pour le fils d’Abdoulaye Wade.



Du matériel pour apporter une solution à ce mal vivre de la banlieue, l’Etat en avait déployé, avec des pompes, des tuyaux d’évacuation, et autres



Aujourd’hui malgré les sorties critiquant la gestion de Macky Sall, (qui ne l’oublions pas a cheminé un bon moment avec l’ancien président avant leur profonde discorde), Karim Wade au Qatar n’a pas réagi face au calvaire que vivent toujours les populations.









Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos