Inondations dans la commune de Tivaouane Peulh-Niague: Papis Diop vole au secours des populations sinistrées

Rédigé par leral.net le Lundi 7 Septembre 2020 à 14:19 | | 0 commentaire(s)|

A l’instar de plusieurs quartiers du Sénégal, la commune de Tivaouane Peulh-Niague n’a pas été épargnée par les eaux. Les fortes pluies abattues ce week-end ont causé des dégâts légers dans cette zone. Cette situation n’a pas laissé de marbre le maire Papis Diop et ses collaborateurs. Hier, dimanche, le maire et son équipe ont mobilisé des machines pour évacuer les eaux.



« Nous sommes présentement à Tivaouane Peulh-Niague, pour venir en aide aux populations sinistrées », dixit le maire. Selon lui, au niveau dé Tawfekh, il y a une rupture du canal de drainage des eaux pluviales, et les machines sont en place pour réfectionner cette rupture, afin que le drainage puisse se passer convenablement.



Les eaux n’ont pas atteint les zones habitées. Papis Diop se réjouit de cette chance. « Nous sommes en train de prendre des dispositions pour que l’eau qui stagne au niveau du terrain de sport puisse rejoindre le canal de drainage à fin que la perturbation soit rétablie », affirme le maire de la commune de Tivaouane Peulh-Niague.



Il constate qu’il y’a une baisse drastique des eaux qui se trouvent au niveau de ces points, tout en espérant que dans la journée, les eaux seront évacuées. L’édile de Tivaouane Peulh-Niague qui justifie ces inondations dans sa commune par une ruptures des canaux, annonce que les dispositions ont été déjà prises et les travaux sont en train d’être faits pour régler le problème.



Papis Diop qui soutient qu’en situation de crise, il ne sera ménagé aucun effort, invite toutes les forces vives de la commune à consolider les acquis, en termes de facteurs humains. Ainsi, souligne-t-il, toutes les personnes doivent converger vers un même objectif. C’est-à-dire, unir leurs forces pour sortir ceux qui sont dans les eaux. Le maire assure et rassure ses administrés. Il estime qu’après une résolution de ce problème naturel, des échanges techniques seront tenus pour améliorer le cadre de vie des populations.

