Inondations : les unités 13 et 14 des Parcelles assainies aussi durement touchées Les pluies enregistrées hier continuent de faire parler d’elles tant leur densité a affecté beaucoup de quartiers à Dakar. La commune des Parcelles Assainies, fief du Maire Moussa Sy n’est pas en reste.

Rédigé par leral.net le Dimanche 6 Septembre 2020 à 17:23 | | 0 commentaire(s)|

Les unités 13 et 14 des Parcelles assainies, deux quartiers voisins, ont aussi été durement touchées. Ces images reçues illustrent comment ces deux quartiers ont été envahis par les eaux.



Mais malgré la densité de la pluie enregistrée hier, force est de reconnaitre que c’est constant, souvent en cette période hivernale, de nombreux quartiers de la commune pataugent. Et l’insalubrité envahit même les maisons..





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos