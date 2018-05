Inquiétude avant le Mondial, Klopp évoque une "blessure sérieuse" pour Salah A moins de trois semaines du début de la Coupe du monde en Russie, Mohamed Salah, attendu comme le leader de la sélection égyptienne, est sorti sur blessure lors de la finale de la Ligue des champions entre Liverpool et le Real Madrid. Klopp s'est montré pessimiste en conférence de presse.

Il est sorti en larmes. Blessé après un duel avec Sergio Ramos, Mohamed Salah a été contraint de sortir dès la 31e minute de jeu, samedi soir, lors de la finale de la Ligue des champions entre le Real Madrid et Liverpool (3-1).



Allongé sur la pelouse pendant quelques minutes, il a tenté de reprendre sa place après avoir reçu des soins, mais a finalement été remplacé par Adam Lallana. Inquiétant, alors que l'attaquant des Reds est attendu comme le leader de l'Egypte pour le Mondial en Russie.



"Soit la clavicule, soit l'épaule"



"Il est à l'hôpital pour des radios, je pense que c'est soit la clavicule, soit l'épaule, ça n'a pas l'air bon", a commenté en conférence de presse Jürgen Klopp, l'entraîneur de Liverpool, pessimiste concernant l'état de santé de son joueur. Klopp a même évoqué une "blessure sérieuse". "Si vous dites cela après le match, on dit que vous êtes mauvais perdant, mais pour moi, c'était un tacle dur, qui ressemblait un peu à de la lutte", a ajouté Klopp à propos du geste de Sergio Ramos.



Le défenseur espagnol a retenu le bras gauche de Salah dans sa chute. Involontairement ou pas, lui seul pourra le dire. "Le retour à la maison va être difficile. On voulait tout avoir, et on n'a rien eu. Pire, on a perdu un joueur important et l'Egypte a peut-être perdu un joueur important pour la Coupe du Monde", a encore regretté Klopp, alors que l'Egypte débutera sa Coupe du monde le 15 juin prochain face à l'Uruguay.











